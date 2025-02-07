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İstanbul'da Sahte İçki Faciası: Ölü Sayısı 70'e Yükseldi

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İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e ulaşırken, hastaneye kaldırılan 21 kişinin tedavisi devam ediyor. İstanbul Valisi, sahte içki ile ilgili 190 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 70'e ulaştı.

Sahte içki dolayısıyla hastaneye başvuranlardan 8'i yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk ayında sahte ve kaçak içkiye ilişkin yürütülen çalışmalarda 190 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 86 bin 274 litre sahte-kaçak içki ele geçirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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