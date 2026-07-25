İstanbul'da sağanak nedeniyle Üsküdar'daki Gastronomi Sokağı'nı su bastı

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle Üsküdar'daki Gastronomi Sokağı sular altında kaldı.

Kentte bazı bölgelerde aralıklarla etkisini gösteren kuvvetli yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi.

Uncular Caddesi'nde bulunan Gastronomi Sokağı'nı yoğun yağışın etkisiyle su bastı.

Yükselen su seviyesi, sokaktaki bazı kafe ve restoranların girişlerine kadar ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, yağmur suyunu vidanjör yardımıyla tahliye etti.

Kafe işletmecisi Feride Benna Taşcı, yağmurun ardından kısa sürede sokağı su bastığını, sokakta bulunan rögarın taştığını anlatarak, yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını istedi.

Öte yandan, sağanağın ardından Salacak Sahili'nde suyun renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü.

Kaynak: AA