Haberler

İstanbul'da sağanak etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da devam eden ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı yollar suyla kaplanırken, Şişli'de bir iş yerini su bastı.

Kentte devam eden yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağmurun etkisiyle birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde caddede biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Kemerburgaz Cendere Yolu'nda yüksek su seviyesi nedeniyle araçlar ilerleyemeyince trafik durma noktasına geldi. Bazı araçlar suda mahsur kalırken, sürücüler iterek arabalarını kurtarmaya çalıştı.

Tuzla Aydınlı Yolu Caddesi'nin bir kısmı da sular altında kaldı. Trafik akışının sağlanamadığı yolda, belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak suyu tahliye çalışması yaptı.

Sağanak nedeniyle Şişli Fulya Mahallesi Şehit Niyazi Sokak'ta bulunan bir iş yerini de su bastı. Çalışanlar, kendi imkanlarıyla suyu kovalara doldurarak tahliye etmeye çalıştı.

M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimar Sinan İstasyonu'nda ise tavandan sızan yağmur suları, yolcuların treni beklediği alana aktı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
