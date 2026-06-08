İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü

Murat SOLAK / İSTANBUL, -İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 63 olarak ölçüldü. Maltepe, D-100 Karayolu'nda yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'un bazı noktalarında haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.00 itibarıyla kent genelinde yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü. Saat 08.50 sıralarında ise Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 62 seviyesinde seyrederken, Avrasya Tüneli'nde yaşanan kaza etkisiyle Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 79'a kadar yükseldi. Kent genelinde ise yoğunluk yüzde 63 olarak kaydedildi. Trafiğin en yoğun yaşandığı noktalardan biri de Maltepe Zümrütevler mevkii oldu. D-100 Karayolu'nun Kadıköy istikametinde ilerlemek isteyen sürücüler, yoğunluk nedeniyle güçlükle ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı