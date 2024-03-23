İstanbul'da Rusya'ya Destek: Başkonsolosluk Binası Önünde Anma Töreni

İstanbul'da bulunan Rusya vatandaşları, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Başkonsolosluk binası önüne çiçek bırakıp, mum yaktı.

Beyoğlu'ndaki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gün boyunca gelenler, Moskova'daki konser salonunda dün gerçekleştirilen terör saldırısında yaşamını yitirenler için mum yaktı.

Başkonsolosluğun önüne çiçek bırakan Ruslar, dua ettikten sonra buradan ayrıldı.

Kızı ve eşiyle Rusya'da yaşadığını söyleyen Önder Özdemir, "Tatile geldim. Olayları duydum, çok üzüldüm. Allah kimsenin başına vermesin. Tüm Rus halkının başı sağ olsun." dedi.