İstanbul Valisi Gül'den Beşiktaş'ta polise yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, Levent'teki Yapı Kredi Plaza önünde polisleri hedef alan silahlı saldırı sonucunda 2 polisin hafif yaralandığını ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Vali Gül, Beşiktaş'ta polise yönelik silahlı saldırının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Gül, "Levent'te Yapı Kredi Plaza'nın önünde güvenlik tedbirlerini alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız başta olmak üzere tüm ekibi tebrik eden Gül, "Bu büyük saldırıyı, hamdolsun polislerimiz tedbirleri, önlemleri sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattılar. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Bağlantı ve diğer konuları emniyetimiz çalışıyor. Sizleri belli periyotlarla bu konuda bilgilendireceğiz. Provokasyon kokan bir hareket." ifadelerini kullandı.

Gül, bölgede Yapı Kredi ile iş yerlerinin, arka tarafta ise İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Konsoloslukta yaklaşık 2 buçuk yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yani dolayısıyla da burada konsoloslukta devam eden bir çalışma ya da yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor. Yapı Kredi'nin önünde olan bu olayı tüm yönleriyle emniyetimiz çalışmaya başladı. Sizleri de bilgilendireceğiz. Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. 3 kişinin tamamı da etkisiz hale getirildi. Burası zaten ana yol, dolayısıyla da her gün binlerce, on binlerce aracın geçtiği bir yer. Araçla gelmişler, uzun namlulu silahları, tabancaları var. Şimdilik vereceğimiz bilgiler bu kadar. Hepimize geçmiş olsun."

Kaynak: AA / İrem Demir
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Ronaldo'nun gollerini sildiler

Aldığı haberle yıkıldı! Resmen sildiler
İspanya Başbakanı Sanchez ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! İçlerinden biri herkesi etkiledi

Ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! Biri herkesi etkiledi
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak