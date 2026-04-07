İstanbul Valisi Gül'den Beşiktaş'ta polise yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Vali Gül, Beşiktaş'ta polise yönelik silahlı saldırının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Gül, "Levent'te Yapı Kredi Plaza'nın önünde güvenlik tedbirlerini alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız başta olmak üzere tüm ekibi tebrik eden Gül, "Bu büyük saldırıyı, hamdolsun polislerimiz tedbirleri, önlemleri sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattılar. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Bağlantı ve diğer konuları emniyetimiz çalışıyor. Sizleri belli periyotlarla bu konuda bilgilendireceğiz. Provokasyon kokan bir hareket." ifadelerini kullandı.

Gül, bölgede Yapı Kredi ile iş yerlerinin, arka tarafta ise İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Konsoloslukta yaklaşık 2 buçuk yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yani dolayısıyla da burada konsoloslukta devam eden bir çalışma ya da yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor. Yapı Kredi'nin önünde olan bu olayı tüm yönleriyle emniyetimiz çalışmaya başladı. Sizleri de bilgilendireceğiz. Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. 3 kişinin tamamı da etkisiz hale getirildi. Burası zaten ana yol, dolayısıyla da her gün binlerce, on binlerce aracın geçtiği bir yer. Araçla gelmişler, uzun namlulu silahları, tabancaları var. Şimdilik vereceğimiz bilgiler bu kadar. Hepimize geçmiş olsun."