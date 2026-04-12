Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yapılan terör saldırısıyla ilgili soruşturmada bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şu ana kadar toplam 12 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 9'u tutuklandı.

İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha Kocaeli'de gözaltına aldı.

Teröristler Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri sürerken, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...

17 kişilik gözaltı listesi belli oldu! Kimler yok ki...
Trafik kazası geçiren kadına kimse yardım etmedi! Nedeni olaydan daha skandal

Yoldan geçenler film gibi izledi! Nedeni olaydan daha skandal
Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin

Trump'tan kafesten atlayıp yanına gelen dövüşçüye bomba sözler
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor

Tüm şehir kenetlendi: Süper Lig'e çıkıyorlar
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...

17 kişilik gözaltı listesi belli oldu! Kimler yok ki...
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü isimden ilk açıklama
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden

ABD basını manşetten duyurdu! İşte barış masasını deviren 3 neden