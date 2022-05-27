Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'da sosyal medya platformları üzerinden "ikamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" yönünde paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sosyal medya platformları üzerinden "ikamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" yönünde paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden "ikamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği, aranması olan kişilere ise sahte evrak düzenlenebileceği" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu belirlenen bir danışmanlık şirketi ile ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 24 Mayıs'ta şirketin Bağcılar'daki adresine düzenledikleri operasyonda M.T. ve Y.T'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada çok sayıda sahte içki ve kaçak sigara ile evrak ve dijital malzeme ele getirildi.

Söz konusu şirkete 120 bin lira para cezası uygulanırken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

AA / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title