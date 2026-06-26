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İstanbul'da otomobilde 21 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

İstanbul'da otomobilde 21 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
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İstanbul Beylikdüzü'nde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir otomobilde 21 kilo 600 gram eroin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da bir otomobile düzenlenen operasyonda 21 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Teknik ve fiziki takibin ardından Beylikdüzü'nde bir otomobilde uyuşturucu olduğunu tespit eden ekipler, seyir halindeki bir araca operasyon düzenleyerek 2 zanlıyı yakaladı.

Otomobilde yapılan aramalarda 21 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
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