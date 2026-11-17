İstanbul'da otobüslere zorunlu kış lastiği denetimi Büyük Otogar'da yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 15 Kasım 2026-15 Nisan 2027 döneminde şehirler arası otobüslere yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Büyük İstanbul Otogarı'nda denetim yaptı. Ekipler otobüslerin kış lastiklerini kontrol etti, yolculara emniyet kemeri uyarısında bulundu ve broşür dağıttı.
İstanbul'da şehirler arası otobüslere yönelik zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Kasım 2026-15 Nisan 2027 tarihlerinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Büyük İstanbul Otogarı'nda denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Ekipler, otobüs çıkış noktasında durdurdukları otobüslerin kış lastiklerini kontrol etti.
Yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, gerekli bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıttı.