İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

İstanbul'da, organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, 4 farklı olayı gerçekleştiren zanlıların adreslerini ve kimliklerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.