İstanbul'da organ ticareti şüphelisi 2 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler

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İstanbul'da organ ticareti şüphelisi 2 yabancı uyruklu yakalandı

AA - Halil Demir - Güncel
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İstanbul'da organ ticareti şüphelisi 2 yabancı uyruklu yakalandı

İstanbul'da sahte belgelerle organ ticareti yaptıkları belirlenen iki yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte belgelerle organ ticareti yaptıkları belirlenen iki yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'deki özel hastanede sahte belgelerle kendilerini dayı-yeğen gibi gösteren Ukraynalı alıcı Vyacheslav P. ile Rus uyruklu verici Andrei K.'nin 15 bin dolar karşılığında böbrek nakli ameliyatı olacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında hastanede düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Halil Demir - Güncel

İstanbul Göçmen Şişli Güncel Haberler

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