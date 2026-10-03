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İstanbul'da operasyonlarda 654 bin 376 hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

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İstanbul'da operasyonlarda 654 bin 376 hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Kağıthane, Fatih ve Başakşehir'de düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 654 bin 376 ecza hapı, 785 kilogram pregabalin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Kağıthane, Fatih ve Başakşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 654 bin 376 ecza hapı, 785 kilogram pregabalin maddesi, hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 30 Eylül'de Kağıthane'de bulunan bir adreste 10 bin 900 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmaların devamında 1 Ekim'de Fatih'te bulunan iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda boş kapsül,1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri iş yerinden çıkan malzemelerin Başakşehir'de bir depoya götürüldüğünü tespit etti.

DEPO DA BASILDI

2 Ekim'de depoya da baskın yapan polis ekipleri 785 kilogram Pregabalin maddesi, 643 bin 476 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Burada da 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları ise kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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