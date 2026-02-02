Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı
İstanbul'da okulların ara tatilinin bitmesiyle birlikte, trafik yoğunluğu hafta başında belirgin şekilde arttı. Kent genelinde sabah saatlerinde trafik oranı yüzde 74 olarak ölçüldü.
İstanbul'da okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından çocuklar için ders zili çaldı. İstanbul'da okullarda ara tatilin sona ermesinin ardından, haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.
TRAFİK YOĞUNLUK ORANI YÜZDE 74
Kent genelindeki trafik yoğunluk oranı 08.00 itibariyle yüzde 74 olarak ölçüldü. Kozyatağı D-100 Karayolu ve Yenibosna D-100 Karayolu'nda da trafik etkili oldu.
