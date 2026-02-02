Haberler

İstanbul'da polis ekiplerince okul çevrelerinde denetim yapıldı

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla kentin farklı bölgelerinde okul önlerinde denetimler yaptı. Polis ekipleri, şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolü ve araçlara yönelik güvenlik taramaları gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla kentin farklı noktalarındaki okul önleri ve çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Pendik, Şişli ve Ümraniye'deki bazı okulların çevrelerinde denetim noktaları oluşturuldu.

Mobil okul timleri ile çocuk, asayiş, narkotik, önleyici hizmetler ve trafik şubelerinden ekiplerin katıldığı denetimde, servis araçları, otomobiller ve motosikletler durdurularak sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin kimliğini inceleyerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Fatih'teki Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yapılan denetimde bazı araçları durdurup arama yapan ekipler, şüpheli şahıslara yönelik üst araması da gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
