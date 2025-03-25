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İstanbul, 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları ile öğrencilerin büyük bir buluşmasına ev sahipliği yaptı. Maçka Parkı'nda bir araya gelen binlerce öğrenci, son aylarda yaşanan gözaltı ve tutuklamalara karşı protesto düzenledi.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) İstanbul son yılların en büyük öğrenci buluşmalarından birine sahne oluyor. İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Mimar Sinan, Galatasaray üniversitelerinden binlerce öğrenci akşam saatlerinde Maçka Parkı'nda buluştu, "Hak, Hukuk, Adalet" sloganları attı.

Son aylarda birbirini izleyen gözaltı ve tutuklamalara CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan gösteriler 7. gününde. 19 Mart operasyonlarının yapıldığı gün İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin başlattığı eylemler gün geçtikçe diğer üniversitelere de yayıldı. Bu akşam ise son yılların en büyük öğrenci buluşmalarından birine Maçka Parkı tanıklık ediyor. İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Mimar Sinan, Galatasaray üniversitelerinden binlerce öğrenci 17 sıralarında Maçka Parkı'nda buluştu, "Hak, Hukuk, Adalet", "Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Hükümet istifa", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde sloganları attı.

(SÜRECEK)

İstanbul'da Öğrenci Gösterileri Büyüyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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