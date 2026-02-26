Haberler

Nişaburek makamında klasik fasıl ve solo eserler AKM'de seslendirildi

Nişaburek makamında klasik fasıl ve solo eserler AKM'de seslendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, 'Nişaburek Makamında Klasik Fasıl ve Solo Eserler' konserini AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirdi. Konserde Enfi Hasan Ağa'nın eserleri ile Dimitri Kantemiroğlu ve Kassamzade Mehmet Efendi'nin besteleri seslendirildi.

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından düzenlenen "Nişaburek Makamında Klasik Fasıl ve Solo Eserler" konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şair Vehbi'nin Surnamesi'nde, Sultan III. Ahmet'in şehzadeleri için 1720'de Okmeydanı'nda düzenlenen sünnet düğününü anlatırken söz ettiği ve Levni'nin minyatürlerinde tasvir ettiği bestekar, tamburi ve serhanende Enfi Hasan Ağa'nın nişaburek klasik faslı konserde icra edildi.

Konserde ayrıca Dimitri Kantemiroğlu'nun "Şuh-Meşreb Bir Zarif Nüktedandır Dilberim" bestesi ile Kassamzade Mehmet Efendi'nin "Nakış Yürük Semaisi" seslendirildi. Faslın saz eserleri Tamburi Küçük Osman Bey'e ait eserlerden oluştu.

Sanat yönetmenliğini Osman Kırklıkçı'nın üstlendiği konserin ikinci bölümünde ses sanatçısı Murat Irkılata solo eserler icra etti.

Kaynak: AA / Özlem Limon
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşecek! Diego Carlos'a sürpriz talip

Yıldız oyuncu, 5 gün içinde takımdan tamamen ayrılacak
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
'Zor görürsünüz' demişti! Daha fazla dayanamadı, bikinili fotoğraflarını paylaştı

"Zor görürsünüz" demişti! Daha fazla dayanamadı, paylaştı