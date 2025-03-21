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İstanbul'da Nevruz kutlaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı

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Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz ateşini yakıp üzerinden atladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Nevruz programı gerçekleştireceklerini belirtmişti. Bugün İstanbul'da düzenlenen programda Nevruz ateşini Erdoğan yaktı.

"Yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kabul gören Nevruz Bayramı, asırlardır devam eden gelenekleriyle Adriyatik'ten Çin'e geniş bir coğrafyada kutlanıyor. Bu yıl kutlamaların adreslerinden biri de İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi oldu. 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz ateşini yakıp üzerinden atladı.

İstanbul'da Nevruz kutlaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı

NEVRUZ NEDİR?

Türk dünyasında zorlu geçen kış mevsiminin ardından doğanın baharla başlayan canlanması ve yeni bir başlangıcın simgesi olan Nevruz kutlaması, binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan renkli ritüellerle sürüyor. Nevruz ne kadar çok yardımlaşma, dayanışma ve coşkuyla kutlanırsa o yılın o kadar bolluk ve bereketle geçeceğine inanılıyor.

Başta Türkiye olmak üzere Balkanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Doğu Türkistan gibi ülkelerde 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı'ndaki ritüeller, bölgesel değişiklik gösterse de kuşaktan kuşağa aktarılıyor, her yıl törenlerde uygulanarak yaşatılıyor.

İstanbul'da Nevruz kutlaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (70)

Haber Yorumlarıb5ptjhhsng:

sadece gülüyorum

Yorum Beğen461
Yorum Beğenme91
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Muhalefeti iceri atti kendisi eglencede

Yorum Beğen464
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Haber YorumlarıVATOZZ:

Nevruz ateş üzerinden atlanarak kutlaniliyorsa izaman bize hergun Nevruz. Ortalik yangın yeri yav kardeşim biber domatesin kilosu 150-200 olurmu

Yorum Beğen387
Yorum Beğenme68
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Haber YorumlarıBlue Dream:

Kendisimi ülkenin sahibi zanneden Yalnız adam! Etrafındaki haramzadelerin hiçbiri kral çıplak diyemiyor !

Yorum Beğen358
Yorum Beğenme64
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Haber YorumlarıJY:

ATEŞİN ÜZERİNDEN ATLARKEN PAÇALARI TUTUŞUP YANMAYA BAŞLASAYDI SÜPER KOMİK OLURDU:))))

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Yorum Beğenme84
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Haber Yorumlarımutluw can:

kaç kişinin duası başka ben biliyorum.

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Yorum Beğenme38
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Haber Yorumlarımehmet sadık kaya:

Nevruz sadece Kürtlere özgü gelemek değil,tüm turki cumhuriyet ve İran Ermenistan da kutluyor,baharın mujdeleyicidir

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme41
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Haber Yorumlarıyorumcuvatandaş:

Tayyib abim yine şovunu yapmış.

Yorum Beğen126
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Furkanın Selamı var Kürşat. Sen anladın...

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

inkar edilen dini aidiyetler ve etnik kökenler için ÖZGÜRLÜĞÜ ve toplumsal barışı bu ülkeye getiren lider erdoğandır. vicdan sahibi her insan bunu görüyor. iyi ki varsın reis

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme46
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