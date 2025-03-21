İstanbul'da Nevruz kutlaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Nevruz programı gerçekleştireceklerini belirtmişti. Bugün İstanbul'da düzenlenen programda Nevruz ateşini Erdoğan yaktı.

"Yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kabul gören Nevruz Bayramı, asırlardır devam eden gelenekleriyle Adriyatik'ten Çin'e geniş bir coğrafyada kutlanıyor. Bu yıl kutlamaların adreslerinden biri de İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi oldu. 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz ateşini yakıp üzerinden atladı.

NEVRUZ NEDİR?

Türk dünyasında zorlu geçen kış mevsiminin ardından doğanın baharla başlayan canlanması ve yeni bir başlangıcın simgesi olan Nevruz kutlaması, binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan renkli ritüellerle sürüyor. Nevruz ne kadar çok yardımlaşma, dayanışma ve coşkuyla kutlanırsa o yılın o kadar bolluk ve bereketle geçeceğine inanılıyor.

Başta Türkiye olmak üzere Balkanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Doğu Türkistan gibi ülkelerde 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı'ndaki ritüeller, bölgesel değişiklik gösterse de kuşaktan kuşağa aktarılıyor, her yıl törenlerde uygulanarak yaşatılıyor.