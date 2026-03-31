İstanbul'da nevruz etkinliklerinde terör örgütü propagandası yapan 12 zanlı tutuklandı
İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 12 kişi tutuklandı. 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 12'si tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Ne olmuştu?
İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde 26 zanlının örgütün propagandasını yaptığı belirlenmişti.
Adreslere 27 Mart'ta operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheliyi gözaltına almış, yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ile dijital materyaller ele geçirilmişti.