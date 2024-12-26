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Sosyal medyada müstehcen videolarını paylaşan kadın tutuklandı

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İstanbul'da müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan G.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul'da müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sosyal medyadan kendisine ait müstehcen görüntüleri paylaştığı tespit edilen G.S.'yi gözaltına aldı.

7 suç kaydı olduğu belirlenen zanlı, "müstehcenlik" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sosyal medyada müstehcen videolarını paylaşan kadın tutuklandı
Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıefkan sonkan:

Afganistan olduk aq

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