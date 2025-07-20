İstanbul'da Molotofkokteyli Saldırısına 6 Gözaltı

İstanbul'da, oto galeri ile restorana molotofkokteyli atılmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 23 Haziran ve 7 Temmuz'da, Beşiktaş'ta bulunan oto galeri ile Sarıyer'deki bir restorana molotofkokteyli atılmasına ilişkin 70 kilometrelik güzergahta 90 farklı güvenlik kamerasının görüntüleri incelendi.

Bu kapsamda, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında eylemleri planladığı ve gerçekleştirdiği belirlenen toplam 6 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.