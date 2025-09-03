İstanbul'da Mevlit Kandili Coşkusu
İstanbul'daki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda dualar edildi. Vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in doğumu için namaz kılıp dua etti.
Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil münasebetiyle başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Büyük Çamlıca gibi kentteki camilerde program düzenlendi.
Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp, İslam alemi ve Türkiye için dua etti.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kandil dolayısıyla "La ilahe illallah" yazılı mahya asıldı.
Edilen duaların ardından vatandaşlar hep birlikte yatsı namazını eda etti.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel