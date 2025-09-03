Haberler

İstanbul'da Mevlit Kandili Coşkusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda dualar edildi. Vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in doğumu için namaz kılıp dua etti.

İstanbul'daki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda dualar edildi.

Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil münasebetiyle başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Büyük Çamlıca gibi kentteki camilerde program düzenlendi.

Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp, İslam alemi ve Türkiye için dua etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kandil dolayısıyla "La ilahe illallah" yazılı mahya asıldı.

Edilen duaların ardından vatandaşlar hep birlikte yatsı namazını eda etti.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.