İstanbul'da Metrobüs Kazası: Bariyerlere Çarptı

İstanbul'da seyir halindeyken kontrolden çıkan metrobüs bariyerlere çarptı.

Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

Araç, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 kara yoluna savruldu. Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.