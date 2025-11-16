İstanbul'da Metro İnşaatında İşçi Ölümü: Şüpheliler Tutuklandı

(İSTANBUL) - İstanbul Kabataş'ta metro inşaatında beton dökme sırasında iskele çökmesi sonucu 1 işçinin hayatını kaybetmesi, 3 işçinin yaralanmasına ilişkin olayda, bilirkişinin asli kusurlu bulduğu BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi B.Ç. ile şantiye şefi O.Ç. tutuklandı.

İstanbul Kabataş'ta dün, M7 metro istasyonu inşaatında beton dökme işlemi sırasında beton dökülen kalıbın açılması sonucu iskele üzerinde bulunan S.E, S.E, M.G ve C.G. isimli işçiler iskeleden düşerek yaralanmış, S.E. kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atanan bilirkişinin hazırladığı rapora göre taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi ve yetkilisi B.Ç'nin ve aynı şirkette şantiye şefi olan O.Ç'nin asli kusurlu oldukları tespit edildi.

Savcılık 2 şüpheliyi "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan" suçundan mahkemeye sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği her iki şahsın tutuklanmasını kararlaştırdı.