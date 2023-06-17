İstanbul'da Lüks Sitede Cinayet

İstanbul'da lüks bir sitede yaşayan Nihat Ç., daireye gelen kimliği belirsiz şüpheli tarafından kafasına ateş edilerek öldürüldü. Maktulün bedeni inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

İstanbul'da lüks bir sitede yaşayan Nihat Ç., daireye gelen kimliği belirsiz şüpheli tarafından kafasına ateş edilerek öldürüldü. Maktulün bedeni inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Olay, dün öğlen saatlerinde Sultaniye Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Nihat Ç.'nin yaşadığı daireye gelen kimliği belirsiz bir şahıs içeri girdi. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından şahıs, Nihat Ç.'nin kafasına silah ile ateş etti. Olaydan sonra siteden çıkan şahıs kayıplara karıştı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine binaya polis ekipleri sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri ise daireye girerek çalışma yaptı. Kafasına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybeden Nihat Ç.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL