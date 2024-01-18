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AKOM'dan İstanbul'a şiddetli fırtına uyarısı: Akşam saatlerine dikkat

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İstanbul'da yarın akşama kadar etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), uyarıda bulundu. Uyarıda hava yolu ve deniz seferlerinde aksama ile çatı uçması ve soba zehirlenmesi ihtimaline karşı vatandaşlardan tedbirli olması istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın akşama kadar etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle yaptığı uyarıda hava yolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi yaşanabileceğini açıkladı.

AKOM açıklamasında İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren lodos rüzgarının şiddetini artıracağı, akşam 21.00'den itibaren daha da hızlanarak fırtına şeklinde etkili olacağı bilgisine yer verildi.

SICAKLIKLAR 8-10 DERECE AZALACAK

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstermesi de beklenirken 12-15 derecede seyreden sıcaklıklar, cumartesi gününden itibaren 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek. Sıcaklıktaki düşüşle beraber yer yer kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.

Kentte, yarın akşama kadar etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle özellikle soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması, uyumadan önce sobaların söndürülmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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