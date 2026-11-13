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İstanbul'da lodos fırtınası denizde metrelerce yüksek dalga oluşturdu

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İstanbul'da lodos fırtınası denizde metrelerce yüksek dalga oluşturdu
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, denizde metrelerce yükseklikte dalgalar oluşturdu. Sahilde yürüyüş yapanlar zor anlar yaşarken dalgaların getirdiği yosun ve kum kayalıkları aşarak sahile taşındı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos nedeniyle denizde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Kimi vatandaşlar cep telefonuyla dalgaların fotoğrafını çekti; kimileri ise sahilde yürüyüş yaptı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan lodos, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Lodos fırtınası nedeniyle her gün sahile gelenler, sahilde yaptıkları yürüyüş sırasında zor anlar yaşadı. Lodos fırtınası, denizde de metrelerce yükseklikte dalgalar oluşmasına neden oldu.

ÇEKTİLER

Sahilde bulunanlar, dalgaların kayalıklara çarptığı sırada oluşan manzarayı cep telefonuyla görüntüledi. Lodos fırtınası nedeniyle dalgaların getirdiği yosun ve kum, kayalıkları aşarak sahile taşındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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