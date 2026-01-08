İstanbul'da fırtına etkili oluyor; yollar göle döndü

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin ve iş yerlerinin çatısı uçarken birçok noktayı su bastı.

İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul genelinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bina ve iş yerlerinin çatı ve dış cepheleri uçtu. Birçok noktada ise sokakları su bastı.

BEYOĞLU'NDA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Beyoğlu'nda kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle yollar göle dönerken bir apartmanın da dış cephe parçası düştü. Samatya'da yağış nedeniyle yollar göle döndü.

ŞEMSİYELER DEVRİLDİ

Çapa'da ise vatandaşlar yolda yürürken zorlandı. Bazı dükkanların önündeki şemsiyeler devrildi.

ÇATIDAN PARÇALARIN DÜŞMESİ

Levent'te de bir binanın çatısındaki parçalar fırtına nedeniyle caddeye düştü. Araçlar ve insanlar kıl payı kurtuldu.