Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kurye öldü

FATİH'te özel bir lojistik firmasında kurye olarak çalışan yabancı uyruklu Arif İsmailov, kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda başından yaralandığı belirlenen İsmailov kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Balabanağa Mahallesi Zeynep Kamil Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, özel bir lojistik firmasında kurye olarak çalışan yabancı uyruklu Arif İsmailov sokakta yanına gelen kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahla başından vuruldu. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen İsmailov, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise güvenlik önlemleri alarak çevrede incelemelerde bulunurken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı