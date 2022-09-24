İstanbul'da KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu başladı

İstanbul'da adaylar, KPSS 2022 Lisans Alan Bilgisi birinci oturumuna katıldı.

İstanbul'daki sınav merkezlerinden olan İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önüne sabahın ilk saatlerinden itibaren gelen adaylar, kimlik, sınav giriş belgesi ve sınava yasaklı her türlü cihaz ve eşya kontrolünün ardından içeri alındı.

Sınav için yanında telefon ve farklı cihazlar getirenler, sınav merkezi dışındaki emanetlere eşyalarını teslim etti.

Bazı adayların sınava çocukları ve arkadaşlarıyla geldikleri görüldü.

Sınava birkaç dakika kala gelenlerin koşturmaları da kameralara yansıdı.

3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavların ikinci oturumu bugün saat 14.45'te, üçüncü oturumu ise yarın saat 10.15'te yapılacak.