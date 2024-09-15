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İstanbul'da Kozmetik Firması Sahibi Silahlı Saldırıya Uğradı

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İstanbul Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yeri önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 17 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL, ÜSKÜDAR'da kozmetik ürünleri satan firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yeri önünde uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili adliyeye sevk edilen 17 şüpheli tutuklandı.

Olay, 11 Eylül Çarşamba Günü saat 11.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'nde bulunan bir kozmetik ürünleri satan firmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, firmanın kurucusu Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen, cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan tabancayla 4- 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Başından vurulan Kemal Çağlar Temel, olay yerinde hayatını kaybetti İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, cinayetin azmettiricisinin Osman adıyla tanınan Boran Deniz olduğu belirlendi. Saldırıyı ise Şahin Şimşek'in gerçekleştirdiği, M.T.D. ve G.B.'nin de saldırı sırasında gözcülük yaptığı belirlendi. Cinayete yardım ve yataklık ettiği belirlenenlerle birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan operasyonlarda cinayette kullanılan silahla birlikte 10 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, polis yeleği ve çelik yelek ele geçirildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen, saldırıyı gerçekleştiren Şahin Şimşek ve azmettirici Boran Deniz ile cinayete yardım ve yataklık ettiği belirlenen toplam 17 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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