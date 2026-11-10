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İstanbul'da korsan taksi destekli fuhuş ağında 10 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da 'ajans' adı altında sohbet grupları üzerinden fuhuşa aracılık ettikleri belirlenen 10 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin kadınlara internetten müşteri bulup korsan taksilerle ulaştırdığı ve ücretten pay aldığı tespit edildi.

İstanbul'da 'Ajans' adı altında açtıkları sohbet grupları üzerinden fuhuşa aracılık ettikleri belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, kadınları korsan taksiler aracılığıyla buldukları müşterilere ulaştırdıkları ve karşılığında alınan paradan pay aldıkları tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin faaliyetleri teknik takip, mesaj içerikleri ve teşhis tutanakları üzerinden incelendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin internet üzerinde 'ajans' adı altında faaliyet gösteren sohbet gruplarının sahibi veya yöneticisi oldukları belirlendi. Şüphelilerin, gruplarında bulunan kadınlara internet siteleri üzerinden müşteri buldukları, korsan taksiciler aracılığıyla kadınların ulaşımını sağladıkları ve cinsel birliktelik karşılığında elde edilen ücretten pay aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında birlikte hareket ettikleri belirlenen 14 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda, 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin yakalanması için bugün İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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