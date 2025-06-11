İstanbul'da Kızını Rahatsız Eden Eşini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul Çekmeköy'de, eşinin yeğenini silahla öldüren H.Ç. adliyeye sevk edildi. Bayram Ertaş'ın, halasının kızı C.Ç.'yi rahatsız ettiği, olayın ardından H.Ç.'nin tutuklanarak adliyeye götürüldüğü bildirildi.

İstanbul Çekmeköy'de, kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle eşinin yeğenini silahla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Tuğba Sokak'taki halasının evinin önüne gelen Bayram Ertaş'ı yaşadıkları tartışmanın ardından tabancayla öldürmesinin ardından kaçan şüpheli H.Ç, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlı, cinayete ilişkin çalışma yapan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, ölen Bayram Ertaş'ın 34 suç kaydı olduğu ve halasının kızı C.Ç'yi daha önce rahatsız ettiği öğrenildi. Olay günü de Ertaş'ın tabancayla gelerek tartışma çıkardığı, sonra da eniştesi şüpheli H.Ç'nin silahı Ertaş'ın elinden alarak ateş ettiği, tabancayı da dereye attığı öğrenildi.

Öte yandan saldırı sonrası H.Ç'nin taksiye binerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay

Dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Tuğba Sokak'taki halasının evinin önüne gelen Bayram Ertaş'a, tartışma yaşadığı eniştesi H.Ç. tarafından silahla ateş edilmiş, kaçmaya çalışan Ertaş vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle yaralanarak, bir alt katta yere yığılmıştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ertaş'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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