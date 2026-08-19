İstanbul'da Kırmızı Bültenle Aranan Kadın Yakalandı
Fas'ın uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aradığı Z.E., İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin, kapsül yutma yöntemiyle uyuşturucu sevk ettiği belirlendi; işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İstanbul'da, Fas makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan kadın şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma kapsamında, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik araştırma ve takip çalışması gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Fas yetkili makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan ülkeye iadesi amacıyla aranan Z.E'nin (36) Avcılar'da bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli, dün belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan araştırmada Z.E'nin, farklı ülkelerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi.
Z.E, yasal işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.