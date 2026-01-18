Haberler

İstanbul'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Güncelleme:
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırarak bazı ilçelerin çatılarını ve araçlarını kapladı. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda birçok noktada kar yağışı devam ediyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Bazı ilçelerin yüksek kesimleri ile binaların çatıları, otomobillerin üzeri karla kaplandı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Sultangazi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı sürdü.

Çamlıca Tepesi'nde kar yağışını fırsat bilerek yürüyüş yapanlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
