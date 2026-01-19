Alibeyköy'de karda kayan İETT otobüsü kamerada
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaşarak sürücülere zorluklar yaşattı. Alibeyköy İmar Yokuşu'nda bir İETT otobüsü yoldan kayarak elektrik direğine çarptı.
İSTANBUL'DA etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. Kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı.
Alibeyköy İmar Yokuşu'nda bir İETT otobüsü yoldan inerken güçlük yaşadı. Kayan otobüs, elektrik direğine çarptı. Karla kaplanan yolda servis araçları da ilerleyemedi. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel