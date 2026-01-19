Haberler

Alibeyköy'de karda kayan İETT otobüsü kamerada

Alibeyköy'de karda kayan İETT otobüsü kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaşarak sürücülere zorluklar yaşattı. Alibeyköy İmar Yokuşu'nda bir İETT otobüsü yoldan kayarak elektrik direğine çarptı.

İSTANBUL'DA etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. Kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı.

Alibeyköy İmar Yokuşu'nda bir İETT otobüsü yoldan inerken güçlük yaşadı. Kayan otobüs, elektrik direğine çarptı. Karla kaplanan yolda servis araçları da ilerleyemedi. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak! Tarihi zafer tüm ülkeyi sokağa döktü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi

Ülkede OHAL ilan edildi! 300 ev küle döndü, ölü sayısı bilinmiyor
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon