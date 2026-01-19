İstanbul-Tarihi yarımada beyaza büründü, seyirlik manzara havadan görüntülendi

İstanbul'da başlayan kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışın ardından tarihi yarımada beyaza büründü. Seyirlik manzara havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kentin yüksek kesimlerinde yoğun görülen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Tarihi yarımada beyaza büründü. Seyirlik manzara havadan görüntülendi.