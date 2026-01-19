İstanbul-Tarihi yarımada beyaza büründü, seyirlik manzara havadan görüntülendi

Haberler

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kentte etkili oldu ve tarihi yarımada beyaza büründü. Seyirlik manzaralar havadan görüntülendi.

İstanbul'da başlayan kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışın ardından tarihi yarımada beyaza büründü. Seyirlik manzara havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kentin yüksek kesimlerinde yoğun görülen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Tarihi yarımada beyaza büründü. Seyirlik manzara havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
