Haberler

İstanbul'da Kar Yağışı Öncesi Toplu Ulaşım Tedbirleri Devrede

Güncelleme:
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İETT, seferlerle ilgili ön hazırlıklarını tamamlayarak planlanan seferlerin yüzde 94'ünü başarıyla gerçekleştirdi. Bireysel araçların trafiğe çıkmaması uyarısında bulunuldu.

(İSTANBUL) - İstanbul'da bugün etkili olan kar yağışı nedeniyle toplu ulaşımda önleyici tedbirler devreye alındı. İett, tüm garajlarda ve filoda bulunan araçlarda ön hazırlıkların tamamlandığını, seferlerin yoğun yağışa rağmen büyük ölçüde planlandığı şekilde sürdürüldüğünü açıkladı.

İett'den yapılan açıklamada, ilgili mevzuat doğrultusunda 1 Aralık'tan itibaren İETT filosundaki tüm araçlara M+S logolu kar lastiği takıldığı, şiddetli yağış beklentisi olan bölgelerde işletme riskine karşı alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi. Söz konusu planlamanın kar yağışının başlamasıyla birlikte uygulamaya alındığı aktarıldı.

Seferlerin yüzde 94'ü planlandığı gibi tamamlandı

Açıklamada bu sabahda özellikle kentin kuzey bölgelerinde şiddetli yağışın etkili olduğu belirtilirken, planlanan seferlerin yüzde 94'ünün başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu. Kar yağışına bağlı olası aksaklıklar için hem sahada hem de merkezde 24 saat izleme ve yönlendirme süreçlerinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, filo yönetim ekiplerinin tüm hatları takip ettiği, anlık reaksiyon alınarak işletme planının güncellenebileceği ifade edildi.

Bireysel araç uyarısı

Açıklamada vatandaşlara da çağrıda bulunuldu. Toplu ulaşımın tercih edilmesinin önemine dikkat çekilirken, kar lastiği bulunmayan bireysel araçların trafiğe çıkmaması istendi. İETT, toplu ulaşımı aksatabilecek uygulamalardan kaçınılmasının şehir trafiği açısından kritik olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
