İstanbul'da buzlanan yollardaki trafik kazalar cep telefonu kamerasında
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, buzlanan yollar nedeniyle trafik kazalarına yol açtı. Eyüpsultan'da bir kar küreme aracı devrildi, Kartal'da ise bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazalara ilişkin görüntüler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yollarda meydana gelen trafik kazaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kentteki ulaşımda aksamalar yaşandı. Buzlanan yollarda hasarlı kazalar meydana geldi.
Eyüpsultan'da, Işıklar Köyü mevkisinde İstanbul Havalimanı yönüne seyreden kar küreme aracı devrildi.
Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi'nde ise yokuştan kayarak inen otomobil aydınlatma direğine çarptı. Hasar oluşan otomobil başka bir araca halatla bağlanarak çekildi.
Kazalara ilişkin görüntüler, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.