İstanbul'da kar yağışı; kayan araçların kaza yaptığı anlar kamerada
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından gece İstanbul'da etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte sokaklar kısa sürede piste döndü. Bayrampaşa'da yokuş aşağı olan sokakta duramayan araçlar, kaza yaptı. Kaza anları kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel