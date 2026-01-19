Haberler

İstanbul'da kar yağışı; kayan araçların kaza yaptığı anlar kamerada

İstanbul'da gece boyunca süren kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak Bayrampaşa'da sokakları kaygan hale getirdi. Yokuşlarda duramayan araçlar kazalar yaptı.

İSTANBUL'da gece boyunca süren kar yağışı sabah etkisini artırdı. Kar yağışı ile birlikte Bayrampaşa'da sokaklar piste döndü. Yokuşta duramayan araçların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından gece İstanbul'da etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte sokaklar kısa sürede piste döndü. Bayrampaşa'da yokuş aşağı olan sokakta duramayan araçlar, kaza yaptı. Kaza anları kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
