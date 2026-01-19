İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı, tipi şeklinde aralıklarla devam ediyor. Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken, özellikle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, kar yağışının tadını çıkarmak için Çamlıca Tepesi'nde kartopu oynadı.
İstanbul'da dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor.
Yağış özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.
Avrupa Yakası'nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy'de; Anadolu Yakası'nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar'da etkili oluyor.
Yağışın etkili olduğu yerlerde binaların çatıları, kaldırımlar, yol kenarları ve arabaların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
Aileleriyle birlikte Çamlıca Tepesi'ne gelen bazı vatandaşların, kartopu oynadığı görüldü.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel