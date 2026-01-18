Haberler

Beykoz'da etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi

Beykoz'da etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini artırdı. Beykoz'daki kar manzaraları havadan görüntülendi.

Mert ORDU / İSTANBUL, İSTANUBUL'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar etkisini artırdı. Beykoz'daki kar yağışı havadan görüntülendi. Evlerin çatıları, yollar ve ağaçların beyaza büründüğü kar yağışı seyirlik manzaralar oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
İspanya'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 7 gözaltı

Gemiye çıkan polisi bile şaşkına çeviren operasyon İstanbul'a sıçradı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli