Beykoz'da etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi

Mert ORDU / İSTANBUL, İSTANUBUL'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar etkisini artırdı. Beykoz'daki kar yağışı havadan görüntülendi. Evlerin çatıları, yollar ve ağaçların beyaza büründüğü kar yağışı seyirlik manzaralar oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel