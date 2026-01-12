Haberler

İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nda Kavacık, Çekmeköy ve Taksim Meydanı'nda kar görüntüleri kaydedildi.

İSTANBUL'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı yer yer etkili olmaya başladı. Kavacık, Çekmeköy ve Taksim Meydanı'nda kar yağışı görüntülere yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM birçok kentin yanı sıra İstanbul için de kar uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı başladı. Taksim Meydanı'ndaki kar yağışı görüntülere yansıdı.

ANADOLU YAKASI'NDA KAR YAĞIŞI

İstanbul'da kentin farklı ilçelerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kendisini gösterdi. Pendik Aydos Ormanı, Beykoz Kavacık, Çekmeköy ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı erken saatlerde başladı. Kar yağışıyla beraber belirli noktalarda beyaz örtü oluşurken yer yer rüzgar da etkili oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı