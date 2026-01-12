İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

İSTANBUL'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı yer yer etkili olmaya başladı. Kavacık, Çekmeköy ve Taksim Meydanı'nda kar yağışı görüntülere yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM birçok kentin yanı sıra İstanbul için de kar uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı başladı. Taksim Meydanı'ndaki kar yağışı görüntülere yansıdı.

ANADOLU YAKASI'NDA KAR YAĞIŞI

İstanbul'da kentin farklı ilçelerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kendisini gösterdi. Pendik Aydos Ormanı, Beykoz Kavacık, Çekmeköy ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı erken saatlerde başladı. Kar yağışıyla beraber belirli noktalarda beyaz örtü oluşurken yer yer rüzgar da etkili oluyor.