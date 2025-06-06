İstanbul'da Kaçan Kurbanlıklar Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı

İstanbul'da kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, hayvanları yakalama çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde, belindeki ip ve başındaki bezle açık araziye kaçan boğa, çevredekilere zor anlar yaşattı. Boğanın saldırısından korkan vatandaşlar etrafa kaçıştı.

Şişli, Feriköy Mahallesi'nde ise sahibinden kaçıp caddeye çıkan kurbanlık koyun, trafiğin aksamasına neden oldu.

Hayvanları yakalama çalışmaları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.