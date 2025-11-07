Haberler

İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 Bin 875 Parça Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 125 bin 875 kaçak oyuncak ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 125 bin 875 kaçak oyuncak ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Kente gümrük kaçağı eşyalar getirildiği bilgisini alan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda Fatih ilçesinde bir depoyu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramalarda ise piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak 125 bin 875 oyuncak ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
