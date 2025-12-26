Haberler

Büyükçekmece'de kaçak kazı yapan 2 kişi dronla tespit edildi

Güncelleme:
Büyükçekmece'de dronla yapılan denetimde kaçak kazı yapan iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait dedektör de ele geçirildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kaçak kazı yaptığı dronla tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çakmaklı'daki arazide dronla denetim yaptı.

Bu sırada arazide kazı yapan 2 kişinin fark edilmesi üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

Kazı yapan M.Ö. ile F.İ. gözaltına alınırken kullandıkları dedektör de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
