İstanbul'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu: 40 Adrese Baskın

İstanbul'da 40 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok miktarda kaçak içki, tütün mamulü ve elektronik sigara ele geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, tekel bayilerinde kaçak içki ve tütün mamullerinin satışına yönelik ihbarlar üzerine operasyon düzenlendi.

Sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.