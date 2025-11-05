Haberler

İstanbul'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu: 40 Adrese Baskın

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok miktarda kaçak içki, tütün mamülü ve elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon, tekel bayilerindeki kaçak satış ihbarları üzerine gerçekleştirildi ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da 40 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok miktarda kaçak içki, tütün mamulü ve elektronik sigara ele geçirildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, tekel bayilerinde kaçak içki ve tütün mamullerinin satışına yönelik ihbarlar üzerine operasyon düzenlendi.
Polis ekiplerinin 40 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda, çok miktarda kaçak içki, tütün mamulü ve elektronik sigara ele geçirildi.
Sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
