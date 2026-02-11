Haberler

İİT ülkeleri ulaştırma bakanları İstanbul'da bir araya geliyor

İİT ülkeleri ulaştırma bakanları İstanbul'da bir araya geliyor
Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin ulaştırma bakanlarıyla bir araya gelecek. Toplantıda ulaştırma alanındaki iş birliği konuları ele alınacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde 11-12 Şubat'ta düzenlenen 'İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 2'nci Ulaştırma Bakanları Toplantısı' kapsamında üye ülke bakanlarıyla bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 40 yıl sonra İstanbul'da toplanacak olan İTT ülkeleri ulaştırma bakanları, toplantı kapsamında, üye ülkeler arasında ulaştırma alanındaki iş birliği başlıkları ele alıp, program marjında çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşme gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu, program kapsamında ikili ve çok taraflı temaslar gerçekleştirecek. Bu çerçevede, İran ve Özbekistan ile üçlü formatta bir toplantı yapılacak. Bakan Uraloğlu'nun ayrıca Fas, Cibuti, Moritanya, Brunei, Bosna Hersek, İran, Suudi Arabistan, Libya, Kamerun, Fildişi Sahili ve Sudan Ulaştırma bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Fildişi Sahili ile yapılacak görüşme kapsamında Afrika Mutabakat Zaptı'na Katılım Belgesi'nin imzalanması öngörülüyor. Toplantı hakkında yazılı açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Toplantı, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasında ulaştırma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve mevcut projelerin değerlendirilmesi açısından önemli bir platform oluşturacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
