İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı IŞİD olarak bilinen aşırı dinci terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini ve 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada soruşturmanın Başsavcılığa bağlı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından başlatılıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 13 şüpheli hakkında operasyon planlandığı ve şüphelilerin tamamının yakalandığı bildirildi.