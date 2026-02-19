Haberler

Beyoğlu'nda ilk iftar öncesi pide kuyruğu

Beyoğlu'nda ilk iftar öncesi pide kuyruğu
Güncelleme:
İstanbul'da ilk iftar öncesi vatandaşlar, pide almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Beyoğlu Kasımpaşa'da yoğunluk dikkat çekti.

İSTANBUL'da ilk iftar öncesi vatandaşlar fırınların önünde yoğunluk oluşturdu. Beyoğlu'nda vatandaşlar uzun süre pide kuyruğunda bekledi.

İstanbul'da ilk iftar için pide almak isteyenler fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun pide kuyruğunun yaşandığı yerlerden biri de Beyoğlu Kasımpaşa oldu. İftar öncesi pide almak isteyen vatandaşlar dakikalarca bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
